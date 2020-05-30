МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики США в минувшем году подписали документ, определяющий порядок учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами, в том числе в интересах американских заказчиков.

Об этом говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).

"Подписана Административная договоренность с министерством энергетики США в соответствии с "рамочным" межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Документ определяет порядок учета и контроля ядерных материалов с американским "кодом обязательств", поступающих на предприятия российской атомной отрасли для переработки и последующей передачи по контрактам с третьими странами, в том числе американским заказчикам", — говорится в отчете.

Подробности подписанного документа не приводятся. Комментариями "Росатома" РИА Новости пока не располагает.

Российско-американское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома (так называемое "соглашение 123") было подписано в 2008 году и вступило в силу в 2011 году. Под ядерным материалами, согласно межправсоглашению, понимаются, помимо других материалов, природный, обедненный и обогащенный уран, а также облученный уран (в том числе в качестве отработавшего ядерного топлива). Передача ядерных материалов в рамках соглашения и дальнейшие операции с ними, в том числе переработка, не должны преследовать никаких военных целей.

Подписание так называемых Административных договоренностей – это необходимое условие для практической реализации целого ряда направлений двустороннего сотрудничества, предусмотренных в рамках межправительственного соглашения РФ-США. В конце 2011 года Россия и США подписали Административные договоренности к межправсоглашению, благодаря чему вступал в полную силу долгосрочный контракт на поставку услуг по обогащению урана между компанией "Росатома" "Техснабэкспорт" и американской обогатительной корпорацией USEC.