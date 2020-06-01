МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудив в ходе телефонного разговора нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, констатировали, что оно ведет к восстановлению спроса и стабилизации цен, сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассмотрено положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+. Констатировано, что эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен", — говорится в сообщении.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса. Затем ОПЕК+ договорилась о новом сокращении добычи нефти — на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. А на 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.

В ходе телефонного разговора президентов отмечена важность активизации диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере.

"Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере", — говорится в сообщении.

Путин в ходе телефонного разговора поздравил американского коллегу с успешным запуском космического корабля Crew Dragon, лидеры двух стран также подтвердили настрой на сотрудничество в космосе.

Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер", — говорится в сообщении.



