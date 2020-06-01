МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. "Татнефть" в январе-мае текущего года снизила добычу нефти на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,163 миллиона тонн, сообщила компания.

По группе "Татнефть" добыча сократилась на 8,2% и составила 11,3 миллиона тонн. В мае компания добыла 1,999 миллиона тонн нефти, что на 21% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, группа — 2,026 миллиона тонн (сокращение на 20,8%).

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов — "Танеко".