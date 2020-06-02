МИНСК, 2 июн — ПРАЙМ. Белоруссия в июне планирует поставки нефти на свои НПЗ от десяти российских компаний, общий объем этого сырья, полученный по трубе и железной дороге, составит около 1,1 миллиона тонн, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Наиболее крупные поставки в июне будут от "Роснефти", "Лукойла", "Башнефти" и "Татнефти", всего поставки ожидаются от десяти российских компаний. В данном случае речь идет о транспортировке как трубопроводным транспортом, так и по железной дороге. При этом по трубе ожидается немногим более миллиона тонн нефти. По железной дороге объем будет небольшой – около 80 тысяч тонн, то есть, в совокупности получается около 1,1 миллиона тонн нефти от компаний из России", — сказал Тищенко.