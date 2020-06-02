МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Боновые заграждения на реке в Норильске сдерживают попадание в озеро Пясино дизельного топлива из-за аварии на ТЭЦ-3, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

В пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным МЧС, пожар возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Позднее СК сообщил, что на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация резервуара. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть, загорелся проезжавший автомобиль. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня. По данным властей, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавших в ручей и речку Амбарная.

Как отмечают в WWF, боновые ограждения установлены на реке Амбарная в 5-6 километрах до ее впадения в озеро. Специалисты WWF России анализировали данные с космических снимков.

"Успешная локализация пятна не означает, что в озеро не попали загрязняющие вещества… Наиболее токсичные компоненты дизтоплива — легкая ароматика (бензол, толуол, этилбензол и ксилол) как раз и лучше всего растворяются в воде и никоим образом не могут быть собраны бонами", — приводятся в сообщении слова руководителя программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексея Книжникова.

Как уточнили РИА Новости в Росприроднадзоре, специалисты ведомства отобрали пробы воды в озере, результаты обследования появятся в ближайшее время.

Озеро Пясино занимает дно древней ледниковой долины, перегороженной на севере моренным валом. Озеро Пясино является заключительным звеном Норило-Пясинской системы и выполняет роль регулятора и накопителя сбросов загрязняющих веществ Норильского горно-металлургического комплекса, особенно по тяжёлым металлам (медь, никель) и нефтепродуктам. В настоящее время вода в озере оценивается как очень загрязнённая и грязная, состояние экосистемы как кризисное, а в южном районе как критическое.