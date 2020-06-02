МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Отгрузки российской нефти марки ESPO (ВСТО) через Козьмино (Приморский край) по итогам первого полугодия 2020 года могут достичь 17,17 миллиона тонн — максимума с начала ее экспорта в декабре 2009 года, сообщает международное ценовое агентство Argus.

"Объем поставок смеси ВСТО за рубеж через дальневосточный порт Козьмино по итогам первого полугодия повысится почти на 850 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,17 миллиона тонн, по предварительным данным Argus. Относительно уровня поставок во второй половине 2019 года рост составит около 300 тысяч тонн. Это максимальный объем отгрузок с начала экспорта сорта из Козьмино в декабре 2009 года", — сообщает агентство.

Как поясняет агентство, рост отгрузок стал следствием повышения объема добычи сырья в Восточной Сибири. "Ранее предполагалось, что по итогам 2020 года экспорт ESPO повысится не менее чем на 800 тысяч тонн по сравнению с уровнем прошлого года, до более 34 миллионов тонн. Но уже в первом полугодии фактический рост оказался существеннее", — отмечает агентство.

Текущие мощности позволяют отгружать из Козьмино 36 миллионов тонн в год, или 3 миллиона тонн в месяц. Но в мае отгрузки должны составить 3,2 миллиона тонн, что немного выше номинальной мощности как трубопровода, ведущего в порт, так и терминала. В то же время Argus не исключает во второй половине текущего года некоторого снижения отгрузок из-за сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Так, в третьем квартале объем отгрузок ESPO может снизиться на 340 тысяч тонн относительно текущего, до 8,6 миллиона тонн. Сокращение придется на объемы "Газпром нефти" и Concept Oil.

Вместе с тем, средняя премия на спотовые партии ESPO с отгрузкой в первом полугодии уменьшилась на 2,65 доллара за баррель по сравнению с июлем-декабрем 2019 года, до 3,11 доллара за баррель (fob Козьмино) к своповым контрактам на сорт Dubai. Июньские партии были впервые проданы с существенными скидками относительно эталона, поясняет Argus.

Резко подешевели партии сорта с отгрузкой во втором квартале, в среднем снизившись сразу на 7,17 доллара за баррель относительно января-марта, до скидки к Dubai в 0,35 доллара за баррель. "Давление на стоимость смеси ВСТО во втором квартале оказало падение спроса на нефть в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) вследствие пандемии COVID. В конце марта дисконт (к Dubai — ред.) достиг исторического максимума — 6,2 доллара за баррель", — сообщает агентство.

Партии ESPO с отгрузкой в июне были реализованы со скидками, которые превысили 5 долларов за баррель. Восстановление котировок намечается на июльские партии: средняя цена на грузы выросла до премии 3 доллара за баррель благодаря увеличению цен ближневосточных поставщиков на июньские партии, заключает Argus.