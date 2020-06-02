МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в РФ в рамках сделки ОПЕК+ составила в мае 8,59 миллиона баррелей в сутки, сообщила журналистам пресс-служба Минэнерго России.

"В рамках соглашения ОПЕК+ по итогам мая 2020 года среднемесячный уровень добычи нефти в России составил 8.59 мбс", — сообщили в пресс-службе.

Таким образом, Россия почти полностью исполнила взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+. Страна должна была снизить добычу до 8,492 миллиона баррелей в сутки.