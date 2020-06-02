Минэнерго: добыча нефти в России в рамках сделки ОПЕК+ составила в мае 8,59 млн барр в сутки
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в РФ в рамках сделки ОПЕК+ составила в мае 8,59 миллиона баррелей в сутки, сообщила журналистам пресс-служба Минэнерго России.
"В рамках соглашения ОПЕК+ по итогам мая 2020 года среднемесячный уровень добычи нефти в России составил 8.59 мбс", — сообщили в пресс-службе.
Таким образом, Россия почти полностью исполнила взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+. Страна должна была снизить добычу до 8,492 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/energy/20200602/831557237.html