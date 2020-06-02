МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Сокращение разницы между ценой дальнего и ближнего фьючерсов на нефть Brent и даже временное превышение цены августовского контракта над сентябрьским отражает восстановление спроса на нефть, заявил РИА Новости начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.

Августовский фьючерс на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 16.44 мск растет на 1,64%, до 38,95 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов возникла ситуация бэквордации — цена августовского контракта достигала 39,55 доллара за баррель, превысив уровень сентябрьского фьючерса. Уже несколько месяцев на рынке наблюдалась противоположная ситуация — контанго — когда дальний фьючерс торгуется дороже ближнего.

"В целом нельзя не отметить, что снижение разницы в контрактах говорит о том, что дно по спросу на нефть пройдено, теперь он восстанавливается и этот процесс продолжится", — сказал аналитик.

Однако эксперт полагает, что возникновение ситуации бэквордации можно назвать скорее локальным явлением. "В моменте может быть постепенный выход крупного участника из коротких позиций в августовском контракте. В сентябрьском фьючерсе такого участника может не быть. Вот и формируются перекосы", — пояснил Карпунин, добавив, что с более дальними контрактами сохраняется ситуация контанго, они все еще стоят больше.