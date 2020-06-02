МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. "Фортум" снизил долю в компании "Фортум — Новая генерация 4" до 49%, владельцем другого пакета в 49% стала структура Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — ООО "РФПИ Управление инвестициями-8", следует из данных ЕГРЮЛ.

Соответствующие записи были внесены 19 мая 2020 года. Остальными 2% акций владеет ООО "Интертехэлектро — Новая генерация". В РФПИ и "Фортуме" изменения не комментируют.

Как следует из отчета "Фортума", по состоянию на конец 2019 года компании принадлежала 100% доля в предприятии ООО "Фортум — Новая Генерация 4". Дочернее предприятие было учреждено в третьем квартале 2019 года для реализации проектов в сфере производства электроэнергии и передачи тепловой энергии по тепловым сетям.

Энергокомпания "Фортум" входит в дивизион "Россия" финской корпорации Fortum, занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В ее структуре восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,35% долей владеет Fortum Holding B.V.