Арендованный Chevron танкер попал под санкции США по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 5 июн — ПРАЙМ. Танкер Seahero, арендованный американской компанией Chevron, попал под санкции за поставку венесуэльской нефти, сообщает в пятницу ресурс MarineLink со ссылкой на представителя компании Рэя Фора.
Судно принадлежит компании Adamant Maritime Ltd, которая попала под санкции в минувший вторник за транспортировку венесуэльской нефти в феврале.
"Мы работаем с соответствующими правительственными структурами, чтобы обеспечить соблюдение американских законов и регламентов", — сказал он.
По словам Фора, танкер находится в краткосрочной аренде и выполняет заказ, не связанный с Венесуэлой.
https://1prime.ru/energy/20200605/831582140.html