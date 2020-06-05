ВАШИНГТОН, 5 июн — ПРАЙМ. Танкер Seahero, арендованный американской компанией Chevron, попал под санкции за поставку венесуэльской нефти, сообщает в пятницу ресурс MarineLink со ссылкой на представителя компании Рэя Фора.

Судно принадлежит компании Adamant Maritime Ltd, которая попала под санкции в минувший вторник за транспортировку венесуэльской нефти в феврале.

"Мы работаем с соответствующими правительственными структурами, чтобы обеспечить соблюдение американских законов и регламентов", — сказал он.

По словам Фора, танкер находится в краткосрочной аренде и выполняет заказ, не связанный с Венесуэлой.