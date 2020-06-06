КРАСНОЯРСК, 6 июн /ПРАЙМ/. Более 700 тонн водонефтяной смеси собрано на месте разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

"В целом по нарастающей собрано более 700 тонн водно-нефтяной смеси. Абсорбирована территория на площади 14,6 тысячи квадратных метров. Это береговая зона. Потрачено пять тонн сорбента. Завезено достаточное количество емкостей, порядка восьми тысяч кубов. Этого хватит для работы на неделю", — сказал Чуприян.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.