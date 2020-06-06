МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Несмотря на сложную ситуацию на рынке нефти, есть признаки того, что худшее уже позади, при этом ОПЕК+ придерживается осторожного оптимизма по поводу состояния рынка, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Несмотря на ряд неопределенностей, есть воодушевляющие признаки того, что худшее позади….Сегодня у нас есть основания придерживаться осторожного оптимизма", — сказал глава Минэнерго Саудовской Аравии о ситуации на рынке нефти в ходе министерской встречи ОПЕК+.

Страны ОПЕК по итогам заседания в субботу приняли решение продлить текущее сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в 9,7 миллиона баррелей в сутки еще на месяц, до конца июля, сообщил ранее РИА Новости источник в организации. При этом министр нефти Ирана Бижан Зангане отметил, что это решение будет реализовано при согласии не входящих в ОПЕК участников сделки.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.