МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Совместные действия ОПЕК+ позволили избежать серьезных последствий самого значительного падения спроса на нефть в истории, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Хотел бы высказать слова благодарности всем участникам министерской встречи ОПЕК, прошедшей 9 и 12 апреля этого года, за те конструктивные решения, которые были приняты, за совместные действия, которые позволили избежать нам сегодня серьезных последствий самого значительного в истории снижения спроса на мировом нефтяном рынке", — сказал Новак.

Страны ОПЕК по итогам заседания в субботу приняли решение продлить текущее сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в 9,7 миллиона баррелей в сутки еще на месяц, до конца июля, сообщил ранее РИА Новости источник в организации. При этом министр нефти Ирана Бижан Зангане отметил, что этот уровень сокращения будет продлен при согласии не входящих в ОПЕК участников сделки.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.