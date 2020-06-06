МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Продление сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ в 9,7 миллиона баррелей в сутки на июль будет в силе при условии, что отстающие страны улучшат выполнение сделки, говорится в проекте коммюнике по итогам встречи ОПЕК+, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Соблюдение принципа компенсации странами, которые не смогли выполнить соглашение на 100% в мае и июне, предполагающего обеспечение необходимой корректировки добычи в июле, августе и сентябре 2020 года в дополнение к их уже согласованным квотам на эти месяцы", — говорится в документе.

В субботу проходит очередное заседание министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+ в формате видеоконференции. Как ожидается, участники сделки примут дальнейшие решения по соглашению ОПЕК+.