МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Мексика завила, что после июня не будет участвовать в сделке ОПЕК+, сокращение в июле без нее составит 9,6 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Мексика сказала, что завершит сделку в июне", — сказал источник.

При этом на вопрос о том, продлят ли страны ОПЕК+ в таком случае сокращение добычи нефти в объеме 9,6 миллиона баррелей в сутки на июль (квота для Мексики составляла 100 тысяч баррелей в сутки) вместо обсуждавшихся 9,7 миллиона, он ответил утвердительно. "9,6 миллиона на один месяц", — сказал он.