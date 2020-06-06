Мексика после июня покинет ОПЕК+, без нее сокращение в июле будет 9,6 млн б/с - источник
МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Мексика завила, что после июня не будет участвовать в сделке ОПЕК+, сокращение в июле без нее составит 9,6 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.
"Мексика сказала, что завершит сделку в июне", — сказал источник.
При этом на вопрос о том, продлят ли страны ОПЕК+ в таком случае сокращение добычи нефти в объеме 9,6 миллиона баррелей в сутки на июль (квота для Мексики составляла 100 тысяч баррелей в сутки) вместо обсуждавшихся 9,7 миллиона, он ответил утвердительно. "9,6 миллиона на один месяц", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20200606/831584195.html