МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Все российские нефтяные компании поддержали решение продлить до конца июля текущее сокращение добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Страны ОПЕК+ на заседании в субботу решили продлить сокращение добычи нефти в объеме 9,7 миллиона баррелей в сутки еще на месяц — до конца июля.

"Это консолидированное решение", — ответил Новак на вопрос, все ли российские нефтяные компании поддержали продление сделки ОПЕК+ с текущим уровнем сокращения добычи нефти.

Он отметил, что любое сокращение добычи — это временное явление. "Как только рынок стабилизируются, все компании будут заинтересованы эти сокращения уменьшать", — добавил глава Минэнерго РФ.