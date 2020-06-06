МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Страны-участницы сделки ОПЕК+ по итогам встречи в субботу решили продлить сокращение добычи нефти в объеме 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля, при этом "двоечники" соглашения пообещали компенсировать невыполненные квоты в следующие несколько месяцев.

Пандемия коронавируса привела к сильнейшему в истории падению спроса на нефть. Для балансировки глобального нефтяного рынка страны ОПЕК+ 12 апреля договорились о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне. Первоначальный план также предполагал сокращение на 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Усилия альянса стали приносить свои плоды: как сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак, спрос на нефть в мае восстановился по отношению к апрелю примерно на 20%. Однако по мере приближения июньского заседания ОПЕК+ стало понятно, что участники сделки считают преждевременным выводить на рынок 2 дополнительных миллиона баррелей нефти в сутки с июля, как планировалось ранее. Ряд стран ОПЕК+, включая РФ, выступали за продление текущих сокращений на месяц, звучали также варианты сохранения этих объемов до сентября и даже до конца года.

В итоге участники ОПЕК+ на заседании в субботу сошлись на первом варианте и решили продлить сокращение добычи нефти в объеме 9,7 миллиона баррелей в сутки еще на месяц — до конца июля. Все остальные параметры сделки пока также остались прежними. Как отметил после заседания Новак, сейчас цель ОПЕК+ — усилить влияние сделки для балансировки рынка, а также снизить риски и сохраняющуюся неопределенность.

"ДВОЕЧНИКИ" ОБЕЩАЛИ ИСПРАВИТЬСЯ

В мае общий уровень выполнения сделки ОПЕК+ составил около 90%, а по итогам июня, как сообщал Новак, ожидается выполнение на 100%. Россия по итогам текущего месяца намерена исполнить свои обязательства в полной мере, а Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Оман даже согласились добровольно снизить нефтедобычу сверх установленных квот.

Но ряд стран добывали больше оговоренных в сделке объемов — это Ирак, Нигерия и Казахстан. Выполнение этими участниками своих обязательств стало одним из главных вопросов, обсуждаемых на субботнем заседании. Как говорится в коммюнике по итогам встречи, дальнейшее существование сделки ОПЕК+ возможно только при условии, что "двоечники" компенсируют свое отставание и в ближайшие месяцы сократят добычу больше плановых квот.

Ирак, как сообщали СМИ, столкнулся с трудностями в соблюдении условий соглашения из-за необходимости договариваться с иностранными нефтяными компаниями, работающими на его территории. Но по итогам сегодняшних переговоров власти страны все же пообещали в полном объеме выполнить свои квоты. Министерство нефти Нигерии сообщило, что также обязуется компенсировать недовыполнение своих обязательств по маю-июню в период с июля по сентябрь.

ТЕПЕРЬ ОСТАЕТСЯ СЛЕДИТЬ ЗА СПРОСОМ

Как отмечается в коммюнике ОПЕК+, спрос на нефть в мире сократится примерно на 9 миллионов баррелей в сутки в течение 2020 года, и его восстановление потребует соблюдения условий сделки всеми участниками. Частично спрос уже начал восстанавливаться, подчеркнул Александр Новак, но рынок по-прежнему находится в хрупком состоянии и нуждается в поддержке.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко сообщил РИА Новости, что дальнейшие действия ОПЕК+ будут зависеть именно от того, насколько быстрой будет динамика спроса — продлевать фазу самых жёстких ограничений добычи после июля может не понадобиться.

"Это (продление прежних условий соглашения ОПЕК+) позитивный сигнал для рынка, но восстановление цен на нефть будет устойчивым только в том случае, если продолжит восстанавливаться спрос", — сказал эксперт, добавив, что главным риском продолжает оставаться возможная вторая волна пандемии, из-за которой спрос на нефть может снова оказаться под ударом.

В целом же принятое в субботу решение свидетельствует о решимости ОПЕК+ добиться ребалансировки рынка, заключил Маринченко.