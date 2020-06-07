КИЕВ, 7 июн — ПРАЙМ. Украинская "Укртранснафта" в воскресенье впервые транспортировала нефть американской марки WTI, сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня, 7 июня, "Укртранснафта" впервые транспортирует "легкую техасскую" нефть — West Texas Intermediate (WTI). После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. "Легкая техасская" будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", — сообщила пресс-служба в Facebook.

В компании напомнили, что кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки уже пяти сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara и WTI.