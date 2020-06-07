МОСКВА, 7 июн /ПРАЙМ/. Поврежденный бак на ТЭЦ-3 в Норильске, из которого разлилось топливо, демонтируют для подтверждения причины аварии, заявил директор заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.

"Поврежденный бак на ТЭЦ-3 в Норильске, из которого разлилось топливо, демонтируют", — говорится в сообщении компании в Telegram.

"Что касается бака №5, для того чтобы подтвердить предварительно озвученную версию (причин произошедшего), потребуется демонтаж бака", — приводятся слова Уткина в официальном канале "Норникеля".

По информации компании, в 2018 году на резервуаре был проведен ремонт, после чего состоялись гидравлические испытания и экспертиза промышленной безопасности. В прошлом году бак также проверялся в рамках подготовки к отопительному сезону.