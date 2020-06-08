МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что чрезвычайное происшествие с разливом дизельного топлива в Норильске не окажет влияния на планы страны по освоению Арктики.

"Я не думаю, что это повлияет на эти планы. Планы по-прежнему амбициозные, освоение Арктики необходимо для развития нашей экономики, для развития социальной сферы. Это планы крупные, и, конечно, они будут дальше реализовываться, но при строжайшем соблюдении всех экологических норм и правил, экологических и технологических", — сообщил прессе Песков.

Напомним, что один из резервуаров для хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента. Из-за этого произошла утечка порядка 21 тысячи кубометров топлива.

"Норникель" считает главной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты: оно привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.