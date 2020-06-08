МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания BP планирует сократить порядка 15% своих сотрудников из-за ситуации с коронавирусом, а также в рамках адаптации к тенденции перехода на возобновляемую энергию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в компании.

"(Генеральный директор Бернард — ред.) Луни сказал сотрудникам в ходе онлайн-звонка, что компания сократит 10 тысяч рабочих мест из нынешних 70,1 тысячи, большинство из них к концу этого года", — сообщил источник.

В апреле BP объявила о сокращении расходов в текущем году на 25%, поскольку пандемия коронавируса привела к падению спроса на нефть. Кроме того, источник агентства добавил, что сокращение рабочих мест также "является частью стремления Луни сделать компанию более гибкой из-за стремления к переходу на низкоуглеродную энергетику".

Рейтер при этом обращает внимание, что в мае Луни объявил и о значительных изменениях в высшем руководстве компаний, анонсировав широкий круг новых назначений, при этом по его плану численность руководящей группы BP сократится вдвое.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. По итогам первого квартала компания получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, на уровне 4,365 миллиарда долларов против прибыли годом ранее в 2,934 миллиарда.