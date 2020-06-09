МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Иракская государственная компания State Oil Marketing Organization (SOMO) попросила некоторых азиатских покупателей отказаться от поставок нефти марки Basrah с погрузкой в июне-июле, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"SOMO спросила компании, не рассмотрят ли они возможность не принимать некоторые грузы в рамках заключенных контрактов на эти месяцы", — сказали источники.

Агентство добавляет, что один покупатель, минимум, не захотел отказаться от поставок, а другой, вероятно, согласится выполнить просьбу и при этом будет искать альтернативы на спотовом рынке.

Данная просьба к компаниям была озвучена после того, как Ирак, наряду с некоторыми другими странами оказался в центре внимания в том, что касается выполнения условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Дело в том, что Ирак, Нигерия и Казахстан добывали больше оговоренных в сделке объемов. Выполнение этими участниками своих обязательств стало одним из главных вопросов, обсуждаемых на заседании ОПЕК+ 6 июня. Ирак, как сообщали СМИ, столкнулся с трудностями в соблюдении условий соглашения из-за необходимости договариваться с иностранными нефтяными компаниями, работающими на его территории.

Во вторник новый министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар в ходе телефонного разговора с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом подтвердил приверженность Багдада соглашениям о сокращении добычи нефти в течение июня-июля и последующего периода.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.