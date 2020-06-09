БАКУ, 9 июн — ПРАЙМ. Азербайджан выполнил в мае сделку ОПЕК+ более чем на 98%, в республике в прошлом месяце снизили добычу нефти до 557,2 тысячи баррелей в сутки с 771,4 тысячи в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэнерго страны.

"В рамках сделки ОПЕК+ Азербайджан сократил добычу сырой нефти в мае…. Таким образом, Азербайджан выполнил свое обязательство в мае более чем на 98%", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что суточная добыча нефти в Азербайджане в мае составила 557,2 тысячи баррелей.

Ранее в пресс-службе минэнерго РИА Новости уточнили, что в соответствии с новой декларацией о сотрудничестве Азербайджан, выполнив в мае-июне обязательства за это время в объеме 164 тысячи баррелей, должен сохранить суточное производство нефти на уровне 554 тысячи баррелей.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.