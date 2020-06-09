МИНСК, 9 июн — ПРАЙМ. Прибытие первого железнодорожного состава с закупленной Белоруссией американской нефтью из литовского порта в Клайпеде на НПЗ "Нафтан" в Витебской области республики ожидается в предстоящий четверг, сообщил пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"На заводе ("Нафтан" — ред.) первая партия американской нефти будет уже в четверг", — сказал Тищенко РИА Новости во вторник. Он уточнил, что поставка по железной дороге всей закупленной американской нефти на белорусское предприятие займет 10-14 дней.

Первый танкер для Белоруссии с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken прибыл в порт литовской Клайпеды поздно вечером 5 июня. Планировалось, что после разгрузки нефть будет направлена по железной дороге на НПЗ в Новополоцке Витебской области. Это — двенадцатая танкерная поставка в этом году от поставщиков, альтернативных российским. Общий объем танкерных поставок превысил 1 миллион тонн нефти.

В мае глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что республика начинает закупку нефти из США. По его словам, это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с президентом республики Александром Лукашенко.

До этого в "Белнефтехиме" говорили, что белорусская сторона рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши. Лукашенко также заявлял, что США могут выделить дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти от Балтики в республику.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.