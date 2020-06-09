ДОХА, 9 июн — ПРАЙМ. Правительство Саудовской Аравии призвало всех основных нефтепроизводителей, которые не участвуют в сделке ОПЕК+, принять участие в стабилизации рынка углеводородов, говорится в сообщении по итогам еженедельного заседания кабинета министров в соцсети Twitter.

"Правительство отмечает усилия стран ОПЕК+ по участию в декларации о сотрудничестве и призыв министерской встречи к необходимости вклада всех основных производителей нефти за пределами договоренности ОПЕК+ в стабильность нефтяного рынка, и то, что было достигнуто, для достижения желаемого баланса и стабильности мировых нефтяных рынков", — говорится в сообщении.

Саудовское правительство указало, что прошедшее совещание на уровне министров стран ОПЕК и стран-производителей ОПЕК+ подтвердило "неизменную приверженность стран к стремлению достичь стабильности рынка таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и давало бы гарантию обеспечения поставок для потребителей".

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт и Оман только на июнь сокращают добычу нефти дополнительно к своей квоте по ОПЕК+, общий дополнительный объем составляет около 1,2 миллиона баррелей в сутки.