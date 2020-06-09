МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 38,02 доллара за баррель с прежних 34,13 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

На 2021 год прогноз по стоимости нефти марки Brent также немного повышен, до 47,88 доллара, с 47,81 доллара за баррель.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год повышен до 35,14 доллара за баррель против апрельской оценки в 30,1 доллара, а на 2021 год — до 43,88 доллара за баррель с 43,31 доллара.

Минэнерго США также понизило, по сравнению с оценкой мая, прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 130 тысяч баррелей в сутки, до 11,56 миллиона, и на 2021 год — на 60 тысяч баррелей, до 10,84 миллиона баррелей в день, следует из данных прогноза.

В мае минэнерго также понижало прогнозы добычи на эти годы.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 12,23 миллиона баррелей в сутки.

Сокращение добычи нефти в США в апреле-мае составило 1 миллион баррелей в сутки из общего сокращения по странам вне ОПЕК+ в 4,5 миллиона.

"По оценкам EIA, из общего объема сокращений в 4,5 миллиона баррелей в сутки с апреля по май со стороны стран, не входящих в ОПЕК, 1 миллион баррелей в сутки приходился на США", — говорится в материале.

Ведомство ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США вплоть до марта 2021 года, когда она составит в среднем 10,6 миллиона баррелей в сутки.

Мировые запасы нефти в хранилищах начнут сокращаться уже в июне, и это снижение продолжится до конца 2021 года, говорится в прогнозе.

"EIA ожидает, что мировые запасы нефти начнут сокращаться в июне, на месяц раньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе, и это снижение продолжится до конца 2021 года", — пишет ведомство, отмечая, что сокращение запасов в следующем году поддержит цены на нефть.

Минэнерго США ожидает, что в 2020 году средний рост запасов нефти в мире составит 2,2 миллиона баррелей в день. С января по май рост составил в среднем 9,4 миллиона баррелей в день.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Минэнерго США слегка ухудшило прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году, теперь ждёт снижения на 8,3 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе министерства.

"Минэнерго прогнозирует, что мировое потребление нефти и жидкого вида топлива составит в среднем 92,5 миллиона баррелей в сутки за 2020 год, снизившись на 8,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, а затем увеличится на 7,2 миллиона баррелей в сутки в 2021 году", — говорится в отчёте.

В предыдущем прогнозе Минэнерго США ожидало падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 8,1 миллиона баррелей в сутки.

При этом EIA ожидает дефицита предложения на мировом рынке нефти в третьем квартале 2020 года в размере 2,9 миллиона баррелей в сутки.

В частности, по оценке управления, спрос на нефть в мире в июле-сентябре вырастет до 94,9 миллиона баррелей в сутки с 83,8 миллиона во втором квартале в результате ослабления ограничительных мир из-за пандемии коронавируса.

При этом предложение на мировом рынке нефти в третьем квартале ожидается на уровне 92 миллионов баррелей в сутки, что на 0,6 миллиона баррелей в сутки меньше показателя по второму кварталу. Таким образом, от профицита в 8,8 миллиона баррелей в сутки в апреле-июне рынок, как ожидается, перейдет к дефициту предложения в объеме 2,9 миллиона баррелей в сутки.

В то же время EIA подчеркивает, что в своем июньском прогнозе не учитывает новые договоренности ОПЕК+ по углублению сокращения добычи в июле до 9,7 миллиона баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 7,7 миллиона.