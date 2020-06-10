ДОХА, 10 июн — ПРАЙМ. Катарская нефтегазовая компания Qatar Petroleum сократила расходы в нефтегазовой отрасли на 30% из-за низких цен на углеводороды, но это не повлияет на ее текущие планы добычи или расширения производства, сообщил в интервью телеканалу CNBC госминистр энергетики Катара и исполнительный директор Саад бен Шрида аль-Кааби.

"Мы посмотрели, чтобы быть более эффективными, в связи с низкими ценами на нефть нам пришлось применять более эффективную политику в различных областях. Таким образом, мы сократили расходы по всей нефтегазовой отрасли примерно на 30%, этого было достаточно для нас, но это не повлияет на наши текущие планы добычи или планы по расширению добычи", — сказал он.

Он подчеркнул, что у Катара нет планов по сокращению добычи в связи с влиянием пандемии коронавируса на нефтегазовую отрасль. "Мы сократили расходы примерно на 30%, и этого достаточно", — добавил аль-Кааби.

По его словам, проект по расширению восточной и южной частей Северного месторождения реализуется в полную силу. "Первая фаза по расширению восточной части даст возможность государству нарастить производство СПГ с 77 до 110 миллионов тонн ежегодно к 2025 году, а проект по расширению южной части увеличит производство с 110 до 126 миллионов тонн в год к 2027 году", — напомнил госминистр.