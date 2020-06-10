МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,7 миллиона баррелей и составили 538,065 миллиона баррелей, обновив таким образом достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 1,7 миллиона баррелей. Показатель в 538,1 миллиона баррелей побил прошлый исторический рекорд в 535,5 миллиона баррелей, который был достигнут в марте 2017 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились при этом на 2,3 миллиона баррелей — до 49,4 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США выросли на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 258,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения на 0,07 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов за ту же неделю увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, составив 175,8 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 3 миллиона баррелей.

Наконец, стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 650 миллионов баррелей.

При этом добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, уменьшилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,1 миллиона баррелей в сутки.

В среднем за последние четыре недели добыча составила 11,3 миллиона баррелей в сутки.

Более точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за апрель станет известен в конце июня. В январе 2020 года добыча нефти в США составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,744 миллиона, в марте — 12,716 миллиона баррелей. В 2019 году добыча в среднем составляла 12,232 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 9 июня в ежемесячном краткосрочном прогнозе понизило прогноз добычи нефти в стране на 2020 год на 130 тысяч баррелей в сутки — до 11,56 миллиона баррелей, и на 2021 год — на 60 тысяч баррелей, до 10,84 миллиона баррелей в день.