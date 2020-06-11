МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" из-за сделки ОПЕК+ планирует мероприятия по дополнительному сокращению издержек и их переносу на более поздний период, говорится в презентации компании по МСФО за первый квартал.

"Влияние сделки ОПЕК+… ПАО "Транснефть" планирует реализацию мероприятий по дополнительному сокращению и переносу издержек на более поздний период", — сообщает компания.

Как отмечается в презентации, сделка стран ОПЕК+ предполагает сокращение добычи нефти в России в 2020 году с планируемых 560 миллионов тонн до 480-500 миллионов тонн, в результате снижение грузооборота нефти по системе "Транснефти" и тарифной выручки может составить свыше 10% по итогам года.

Министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным 29 апреля прогнозировал снижение добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10% по сравнению с 2019 годом. Добыча нефти по итогам 2019 года в России выросла по сравнению с 2018 годом на 0,9%, до 561,2 миллиона тонн.

Глава компании Николай Токарев на встрече с Путиным 28 мая говорил, что "Транснефти" приходится из-за пандемии коронавируса и соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти прорабатывать новые стресс-варианты бюджета, чтобы не сокращать инвестпрограмму на текущий год, запланированную в размере 257 миллиардов рублей, хотя выручка и грузооборот монополии, по предварительным расчётам, проседают примерно на 10%.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении с мая добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.