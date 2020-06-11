МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" нарастила транспортировку нефти по итогам первого квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9%, до 120,2 миллиона тонн, сообщает компания.

При этом 47,5% нефти было транспортировано на экспорт, 52,5% — на внутренний рынок.

Объем транспортировки нефтепродуктов по итогам первого квартала также показал рост — на 8,2% и составил 10,5 миллиона тонн. Это произошло за счет роста объемов транспортировки на экспорт, поясняет компания.

Экспорт нефти по системе "Транснефти" в первом квартале в Китай составил 9,9 миллиона тонн, причем через Казахстан было поставлено 2,4 миллиона тонн, через нефтепровод "Сковородино-Мохэ" — 7,5 миллиона тонн, отмечается в презентации.

По магистральному нефтепроводу "Дружба" в первом квартале было экспортировано 13 миллионов тонн нефти. Через морские порты было экспортировано 33 миллиона тонн нефти.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Компания управляет 51,05 тысячи километров магистральных нефтепроводов и 16,45 тысячи километров магистральных нефтепродуктопроводов, имеет более 24 миллионов кубометров резервуарных ёмкостей, более 500 перекачивающих станций.