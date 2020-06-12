МИНСК, 12 июн — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что республике приходится выпрашивать нефть и газ и поручил шире использовать в стране местные виды топлива.

"А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это (местные виды топлива – ред.) надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно", — сказал белорусский лидер в пятницу на совещании в Полоцке. Его слова приводит пресс-служба.

Глава государства обратил внимание, что, например, торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами. "Молодцы (Витебская область – ред.), развернулись по пеллетам. Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо", — похвалил президент.

Вместе с тем он поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию. "Начнем конкурировать там друг с другом, собьем цену, в минус уйдем по рентабельности. Возьмите в одни руки реализацию продукции", — сказал Лукашенко.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Белоруссия также настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", переговоры по данной минэнерго Белоруссии проводит с "Газпромом" и российским минэнерго.