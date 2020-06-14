Нефтепровод Trans Mountain закрыт в Канаде после разлива – компания
МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Нефтепровод компании Trans Mountain в канадском городе Абботсфорд, провинция Британская Колумбия, закрыт в результате разлива нефти, сообщает компания.
Как заявляет компания, сообщение об инциденте поступило утром в субботу.
"Группы на месте происшествия на территории Trans Mountain взяли разлив под контроль, ведутся очистительные работы. Соответствующие регулирующие органы были уведомлены, угрозы для общества нет", — говорится в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что ведется расследование произошедшего. На данный момент масштаб разлива еще не определен, однако известно, что он уже был полностью сдержан.
https://1prime.ru/energy/20200614/831620768.html