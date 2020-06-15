МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании одобрили финальные дивиденды по итогам 2019 года в размере 19,82 рубля на акцию, совокупно будет выплачено 94 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

С учетом дивидендов по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 рубля на акцию, суммарные дивиденды за год составят 37,96 рубля, что соответствует 180 миллиардам рублей, или 45% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль по МСФО за 2019 год составила 400,2 миллиарда рублей.

За 2018 год компания выплатила дивиденды в 30 рублей на акцию — 37,8% чистой прибыли по МСФО.

Уставный капитал состоит из 4 741 299 639 обыкновенных акций. Согласно данным "Газпром нефти", 95,68% акций компании принадлежит "Газпрому". Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритарными акционерами — физическими и юридическими лицами.

Таким образом, "Газпром" в качестве финальных дивидендов получит около 90 миллиардов рублей, а всего за 2019 год — 172 миллиарда рублей.

В середине февраля "Газпром" сообщил, что холдинг планирует выплату дивидендов в своих "дочках" на уровне не менее 50% чистой прибыли по МСФО с 2020 года. Позднее топ-менеджер "Газпром нефти" Алексей Янкевич подтвердил, что компания выходит на дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО с 2020 года.