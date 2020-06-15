МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Газпром нефть" с учетом макроэкономики и после продажи "Роснефтью" своей доли готова рассмотреть выход из "Национального нефтяного консорциума" (ННК) в Венесуэле, но предметных разговоров об этом нет, заявил журналистам глава компании Александр Дюков.

"По Венесуэле, опять же, с учетом текущей макроэкономической ситуации, мы, как второй участник после выхода "Роснефти", в принципе, готовы были бы, наверное, рассмотреть возможность реализации своей доли в адрес вот этой государственной компании по аналогии с той сделкой, которую заключила "Роснефть". Но опять же мы пока внутри себя такую возможность не обсуждали, и каких-то предметных обсуждений с кем-либо у нас не было", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Дюков также сообщил, что бизнес на Ближнем Востоке и в Северной Африке долгосрочно интересен "Газпром нефти", но лишь после нормализации макроэкономики и цен на нефть.

"Если говорить о Ливии, то "Газпром нефть" не заинтересована на текущем этапе в реализации проектов в Ливии. Но в целом долгосрочно, в принципе, если говорить о развитии бизнеса на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки, то это может быть интересно. Но только в случае стабилизации макроэкономической ситуации и восстановления цен на нефть", — сказал он на пресс-конференции.