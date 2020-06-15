МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Стоявшие у США танкеры с саудовской нефтью стали одной из причин текущего возврата цены нефти к уровню ниже 40 долларов за баррель, они привели сейчас к росту запасов, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Говоря о динамике цен на нефть, Дюков отметил, что несмотря на постепенный выход многих стран из карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19, в целом темпы оживления экономик ожидаемые. При этом многие события, хоть и позитивные, но происходят все же с задержкой. "Нельзя сказать, что эти корректировки носят драматический характер, но все равно, это корректировки, которые влияют на рынок", — сказал он в ходе пресс-конференции.

"Ну и помимо вот этих факторов, вы видите, что произошел еще ряд событий, которые подтолкнули цены к тому, чтобы они ушли ниже 40 долларов за баррель. Это, прежде всего, данные о запасах (в США — ред.). Все ожидали сокращения запасов или, по крайней мере, что они останутся на прежнем уровне. Но мы увидели их рост", — добавил глава "Газпром нефти".

"Мы можем сейчас анализировать причины и говорить о том, что да, если бы не вот эти танкеры с саудовской нефтью, которые чуть раньше подошли к берегам США, если бы их не было, то, наверное, соответственно и не было бы этого падения. Но тем не менее, эта коррекция произошла, я бы назвал это коррекцией", — сказал Дюков.

При этом текущее снижение цен на нефть стоит рассматривать как объективную коррекцию, ОПЕК+ не нужно из-за этого принимать эмоциональные решения, считает он.

"Я бы не назвал то, что произошло последние дни, каким-то падением. Наоборот, наверное, правильнее говорить, имея в виду то, что цена ушла ниже 40 долларов за баррель, правильнее говорить все-таки о какой-то объективной коррекции, объективной нормализации, потому что то, что мы наблюдали до этого – скорее, мы наблюдали все-таки состояние некой такой эйфории на рынке", — сказал Дюков в ходе пресс-конференции.

"Я не вижу ничего в этом такого драматического. И, безусловно, это не основание для того, чтобы уже сейчас участникам сделки ОПЕК+ принимать какие-то эмоциональные решения, договариваясь об увеличении квот, о продлении квот. Мне кажется, что на данный момент того решения, которое было принято о том, чтобы продлить максимальное июньское снижение добычи еще на один месяц, на июль, — логичное решение в той ситуации, в которой мы находимся", — добавил он.

По его мнению, сейчас много факторов подталкивают цены на нефть к уровням выше 40 долларов за баррель, но уверенное превышение этой отметки стоит ждать ближе к концу года.

"В конце апреля я давал интервью…, я сказал, что летом цена должна уверенно превысить 30 долларов за баррель, а что касается 40 плюс, то эту цену, да, в принципе, много факторов, которые влияют на то, чтобы это произошло, но эту цену мы увидим ближе к концу года", — сказал он.