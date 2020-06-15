МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Транснефти" 19 июня обсудит рекомендацию по дивидендам за 2019 год, следует из материалов компании.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 июня 2020 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:… о предварительном распределении прибыли ПАО "Транснефть" за 2019 год, в том числе о размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ПАО "Транснефть" (рекомендации)", — говорится в сообщении.

В апреле вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин заявил, что "Транснефть" предлагает направить на дивиденды по итогам 2019 года 81 миллиард рублей (11,2 тысячи рублей на акцию), то есть 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, и будет придерживаться этого правила в последующие годы. Часть дивидендов за 2019 год предлагается выплатить в рассрочку на три года.

"Транснефть" — естественная монополия, 100% ее голосующих обыкновенных акций находятся в федеральной собственности. Уставный капитал "Транснефти" составляет 7 миллионов 249 тысяч 343 рубля и разделен на 5 миллионов 694 тысячи 468 обыкновенных и 1 миллион 554 тысячи 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. На рынке котируются неголосующие "префы", которые предоставляют их владельцам только право на получение фиксированных дивидендов.