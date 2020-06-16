МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ пока не обсуждает возможность изменения параметров сделки на август, участники ждут 100%-ного исполнения обязательств всеми странами, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Это даже не обсуждается, по крайней мере, на данный момент обсуждения в этом направлении не ведутся. Сейчас главное — добиться стопроцентного исполнения сделки, чтобы увидеть, как это отражается на рынке", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "у стран ОПЕК+ есть осторожный оптимизм, но ситуация с коронавирусом пока не дает ясности".

"Пока не известно, какова будет ситуация с пандемией и как всё это отразится на нефтяном рынке", — уточнил он.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.