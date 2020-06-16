МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ в первый месяц действия своей новой сделки выполнил ее условия на 89%, сократив добычу нефти на 9,4 миллиона баррелей в сутки, при этом Россия исполнила свои обязательства на 97%, а Саудовская Аравия на все 100%, говорится в июньском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"ОПЕК+ показала сильный старт в первый месяц своего исторического соглашения о сокращении производства на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Группа снизила добычу нефти в мае на 9,4 миллиона баррелей в сутки, продемонстрировав выполнение условий на 89%", — пишет МЭА.

"При этом Саудовская Аравия и Россия исполнили сделку почти на 100%, тогда как другие производители среди стран Персидского залива — на 90%", — добавляется в докладе. Уточняется, что уровень выполнения сделки Россией в мае составил 97%.