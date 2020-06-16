МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,7 миллиона баррелей в сутки — это рекордный прирост год к году, говорится в июньском докладе организации.

"В этом отчете содержится первый прогноз агентства относительно 2021 года. Мы ожидаем рост спроса на 5,7 миллиона баррелей в сутки год к году, самый большой годовой прирост за всю историю, в связи с возвращением обычного режима деятельности в крупных сферах экономики", — говорится в отчете.

При этом потребление по-прежнему будет сохраняться на уровне ниже показателей 2019 года на 2,4 миллиона баррелей в сутки в связи со слабым спросом на авиатопливо и керосин, добавляется в отчете.