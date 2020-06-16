МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" вновь переизбрал своим председателем главу "Газпрома" Алексея Миллера, говорится в сообщении нефтяной "дочки" "Газпрома".

"Избрать председателем совета директоров ПАО "Газпром нефть" Миллера Алексея Борисовича", — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров компании.

Акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании в четверг переизбрали совет директоров практически в прежнем составе, новичком стал начальник департамента 314 "Газпрома" Геннадий Сухов.

Помимо Миллера свои места в совете директоров сохранили председатель правления, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, первый замначальника юридического департамента "Газпрома" Владимир Алисов, начальник департамента 104 "Газпрома" Сергей Кузнец, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, гендиректор "ФК "Зенит" Александр Медведев, член комитета по аудиту совета директоров "Газпром нефти" Елена Михайлова.

В совете также остались начальник департамента 307 "Газпрома" Сергей Меньшиков, зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов, гендиректор "РусХимАльянса" Кирилл Селезнев, независимый директор, член комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров "Газпром нефти" Валерий Сердюков и первый замгендиректора "Газпром экспорта", гендиректор "Газпром трейдинга" Михаил Середа.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. "Газпрому" принадлежит 95,68% обыкновенных акций компании.