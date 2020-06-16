МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Экспорт саудовской нефти в США может опуститься до минимума за 35 лет, если королевство сохранит низкий объем ее поставок во второй половине июня, пишет агентство Блумберг со ссылкой на трейдеров и аналитиков.

По данным агентства, на сегодняшний день Саудовская Аравия поставляет приблизительно 133 тысячи баррелей в сутки против 1,3 миллиона баррелей в день в апреле.

"Если низкие объемы экспорта сохранятся во второй половине месяца, импорт США саудовской нефти может упасть до самого низкого уровня за 35 лет", — пишет агентство, уточняя, что несколько саудовских танкеров еще не указали конечные пункты назначения, что может повлиять на подсчеты.

Агентство также отмечает, что некоторые представители нефтяной промышленности Саудовской Аравии говорят о том, что королевство вряд ли увеличит поставки нефти в США во второй половине июня и в июле. "Уменьшение экспорта саудовской нефти, вероятно, приведет к уменьшению запасов нефти в США и усилит ценовое воздействие", — говорится в сообщении.