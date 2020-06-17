МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Импорт нефти в Японию в мае 2020 года упал на 36% по сравнению с маем прошлого года, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные минфина Японии.

Предварительные данные показали, что в мае Япония импортировала 1,92 миллиона баррелей сырой нефти в день.

Импорт сжиженного газа (СПГ) в Японию в отчетном месяце снизился на 18,9% в годовом выражении и составил 4,515 миллиона тонн.

При этом импорт энергетического угля в мае снизился на 9,2% — до 7,198 миллиона тонн.