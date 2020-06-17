МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Международное энергетическое агентство (МЭА) в июньском отчете пересмотрело прогноз спроса на нефть в 2020 году в сторону повышения. Благодаря сокращению добычи странами ОПЕК+ и США, предложение нефти на рынке значительно сократилось. Однако в МЭА считают, что достичь уровня добычи в 100 млн барр./сут. удастся не раньше 2023 года.

Ожидается, что в июле американские сланцевые компании продолжат сокращать добычу.

В ЭТОМ ГОДУ СПРОС ВЫРАСТЕТ, В СЛЕДУЮЩЕМ ТОЖЕ

МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире на 500 тыс. барр/сут. в этом году – до 91,7 млн барр./сут. Снижение спроса в этом году составит 8,1 млн барр./сут. по сравнению с 8,6 млн барр./сут. согласно предыдущему прогнозу.

В МЭА считают, что первая половина 2020 года завершается на "оптимистической ноте", поскольку снижение спроса на нефть во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, было не таким значительным, как ожидалось. Спрос в Китае быстро восстановился в марте-апреле, а в Индии — в мае.

В 2021 году спрос на нефть продолжит восстанавливаться и увеличится на 5,7 млн барр./сут – до 97,4 млн барр./сут. Однако этот показатель на 2,4 млн барр./сут. меньше, чем в 2019 году.

По мнению экспертов МЭА, сокращение добычи странами участниками соглашения ОПЕК+ и сокращение производства американскими сланцевыми компаниями приведет к возникновению дефицита предложения нефти на рынке в 2021 году.

Нил Аткинсон, возглавляющий в МЭА подразделение нефтяных рынков, предположил во время видеоконференции после выпуска отчета, что мировой спрос на нефть вернется к 100 млн барр./сут. не раньше 2023 года.

ДОБЫЧА СОКРАЩАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ СТРАНАМ ОПЕК+ И США

В отчет МЭА говорится, что мировая добыча нефти в мае снизилась на 11,8 млн барр./сут. благодаря сокращениям в рамках ОПЕК+ и объемов производства в США, Канаде и других странах. Ожидается, что в 2020 году мировая добыча снизится на 7,2 млн барр./сут., но в 2021 году вырастет на 1,7 млн барр./сут., поскольку ослабнут ограничения в рамках ОПЕК+ и вырастет производство в Норвегии, Бразилии, Гайане и Ливии.

В США прогнозируется падение добычи на 0,9 млн барр./сут. в 2020 году в годовом исчислении и на 0,3 млн барр./сут. в 2021 году, если не будут увеличены инвестиции в разработку сланцевых структур, что возможно только после подорожания нефти.

Повышение цен на WTI до уровня около $40/барр. не может быть стимулом для увеличения добычи американскими сланцевыми компаниями. В МЭА прогнозируют в июне снижение добычи в США до 10,5 млн барр./сут. – на 2,4 млн барр./сут. меньше, чем в ноябре прошлого года, когда добыча достигла рекордного уровня.

Подписанное соглашение ОПЕК+ предполагает сокращение добычи на 9,7 млн барр. /сут. По оценкам МЭА, в мае страны-участники соглашения сократили добычу на 8,6 млн барр./сут., или на 89%. Такого высокого показателя удалось добиться прежде всего благодаря Саудовской Аравии, России и Алжиру. Из крупных нефтедобывающих стран не выполнили обязательства и значительно превысили установленные квоты на добычу Ирак, Нигерия и Казахстан.

По данным МЭА, среди российских компаний больше всего добычу в мае снизили "Роснефть" — на 600 тыс. барр./сут, "Лукойл" — на 345 тыс. барр./сут., "Сургутнефтегаз" – на 295 тыс. барр./сут.

В МЭА ожидают быстрого снижения избыточных запасов нефти в течение второго полугодия этого года и в 2021 году. В следующем году спрос более чем в три раз превысит предложение – 1,7 млн барр./сут. против 5,7 млн барр./сут.

Однако такой сценарий возможен, только если ОПЕК+ продолжит ограничивать добычу, несмотря на рост потребления, а цена на нефть не позволит американским сланцевым компаниям нарастить добычу.

СНИЖЕНИЕ ДОБЫЧИ В США ПРОДОЛЖИТСЯ

Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует снижение добычи нефти на семи основных сланцевых структурах США на 93 тыс. барр./сут. —до 7,632 млн барр./сут.

Больше всего – на 28 тыс. барр./сут. — добыча сократится в следующем месяце на структуре Eagle Ford. На Anadarko и Niobrara сокращение составит 26 тыс. барр./сут. и 25 барр./сут. соответственно.

На крупнейшей сланцевой структуре — Permian Basin, где добывается более трети американской нефти, сокращение составит 7 тыс. барр./сут. Ожидается, что добыча на этой структуре в июле снизится до 4,263 млн барр./сут.

Добыча на Bakken, после обвального падения в предыдущие месяцы, уменьшится всего на 5 тыс. барр./сут. При этом продуктивность новых скважин на этой структуре подскочит с 754 тыс. барр./сут. до 1,357 млн. барр./сут.

На Appalachia и Haynesville добыча жидких углеводородов снизится на 1 тыс. барр./сут., поскольку на этих структурах добывается в основном природный газ.

Снижение добычи ожидается, несмотря на рост среднего показателя продуктивности новых скважин, который в июле вырастет до 798 барр./сут. по сравнению с 772 барр./сут. в июне. После обвала цен на нефть в марте этого года американские сланцевые компании вынуждены продолжать бурение только на самых продуктивных участках в пределах сланцевых структуры. На фоне быстрого сокращения объемов бурения средний показатель продуктивности новых скважин значительно повысился.

По предварительным данным, которые еженедельно публикует EIA, добыча в США достигла максимального уровня в 13,1 млн барр./сут. в конце февраля, но после обвала нефтяных цен в марте добыча стабильно снижается. На прошлой неделе она составила 11,1 млн барр./сут. Из-за высокой себестоимости сокращается в основном добыча сланцевой нефти.

Низкие цены вынудили американские сланцевые компании значительно сократить капитальные и операционные затраты. В первую очередь сокращаются буровые работы, которые наряду с многоступенчатым ГРП (гидроразрывом пласта) являются наиболее затратными.

По последним данным компании Baker Hughes, в конце прошлой недели в США количество находящихся в эксплуатации буровых установок, используемых для добычи нефти, снизилось до 199 – на 589 меньше, чем годом ранее. Впервые с августа 2005 года число нефтяных буровых установок в США упало ниже 200.

Снижение добычи стало причиной падения поставок американской нефти за рубеж. В феврале 2020 года экспорт достиг рекордного объема – около 3,7 млн барр./сут. – а в начале июня упал до 2,4 млн барр./сут. США снова стали нетто-импортером нефти.