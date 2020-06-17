МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco закрыла сделку по приобретению 70% в нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corp (SABIC), сообщается в пресс-релизе компании.

"Сегодня Aramco объявляет об успешном завершении приобретения 70% акций Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) у саудовского суверенного фонда (Public Investment Fund (PIF) — ред.), по общей цене… 69,1 миллиарда долларов", — говорится в документе.

Отмечается, что завершение сделки расширит присутствие Saudi Aramco в мировой нефтехимической промышленности. В совокупности в 2019 году Saudi Aramco и SABIC произвели почти 90 миллионов тонн нефтехимической продукции, включая продукты для сельского хозяйства.

Saudi Aramco в марте 2019 года объявила о покупке у PIF доли в 70% в нефтехимической корпорации королевства SABIC за 69,1 миллиарда долларов. Оставшиеся 30% SABIC не являются частью сделки, и компания отметила, что не имеет планов по поводу их приобретения.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.