МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в США по итогам первого полугодия текущего года снизятся на 27% по сравнению с июлем-декабрем 2019 года, до 70 тысяч баррелей в сутки, сообщает международное ценовое агентство Argus со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa и судовых агентов.

"Поставки российского сырья в США по итогам первой половины этого года уменьшатся на четверть: на 26 тысяч баррелей в сутки (660 тысяч тонн) по сравнению с июлем-декабрем 2019 года, до 70 тысяч баррелей в сутки (1,67 миллиона тонн)… Годом ранее отгрузки в эту страну также были на более высоком уровне —115 тысяч баррелей в сутки (2,75 миллиона тонн)", — сообщает агентство.

В материале отмечается, что американские покупатели значительно сократили закупки нефти марки Urals, тогда как спрос на легкие сорта снизился менее заметно. Отгрузки Urals в США уменьшатся на 12 тысяч баррелей в сутки (316 тысяч тонн) по сравнению с июлем-декабрем, до 15 тысячи баррелей в сутки (384 тысячи тонн). Годом ранее такие поставки достигали 38,5 тысячи баррелей в сутки (969 тысяч тонн).

При этом отгрузки легких сортов из России в США в первом полугодии сократятся на 14 тысяч баррелей в сутки (342 тысячи тонн) относительно июля-декабря, до 55 тысячи баррелей в сутки (1,29 миллиона тонн), а основное снижение придется на экспорт Варандейской смеси.

"Американские переработчики приобретают преимущественно легкие сорта российской нефти. Но в марте прошлого года компании были вынуждены увеличить закупки Urals из-за запрета на импорт среднетяжелой нефти из Венесуэлы. Между тем в конце прошлого года американские переработчики заместили Urals более дешевым сернистым мазутом из России. Этот продукт заметно подешевел в ноябре, перед началом действия новых стандартов IMO-2020 по содержанию серы в бункерном топливе", — объясняет агентство.