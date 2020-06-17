МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. "Татнефть" не отказывается от своей дивидендной политики и может направить на дивиденды весь свободный денежный поток (FCF), если он составит более 50% чистой прибыли, сообщил глава компании Наиль Маганов в обращении по итогам годового собрания акционеров.

"Считаю важным подчеркнуть, что мы ни в коем случае не отказываемся от нашей дивидендной политики. Она предусматривает целевой минимальный уровень в размере 50% чистой прибыли. Если свободный денежный поток превысит 50% чистой прибыли, то совет директоров может принять решение о выплате этой величины в виде дивидендов", — заявил Маганов.

"Практика рассмотрения выплат по итогам шести, девяти месяцев, а также всего отчетного года сохранится", — добавил он.

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2019 год на обыкновенные акции, на привилегированные было рекомендовано выплатить по 1 рублю на бумагу. При этом по итогам 2018 года "Татнефть" в совокупности направила на дивиденды 100% чистой прибыли по РСБУ, или 84,9 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию.

Целевой уровень дивидендных выплат "Татнефти" составляет 50% от прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая сумма будет больше. Совет директоров может также предложить утвердить промежуточные дивиденды по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев, ориентируясь на свободный денежный поток компании.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.