МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия в первый месяц действия сделки ОПЕК+ выполнила ее условия на 94%, сократив добычу только нефти на 2,348 миллиона баррелей в сутки, до 8,652 миллиона, следует из данных ежемесячного доклада ОПЕК.

"Предварительные данные по добыче жидких углеводородов в России в мае демонстрируют резкое снижение — на 1,96 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении, до 9,57 миллиона баррелей в сутки, что отражает новые корректировки (в рамках сделки ОПЕК+ — ред.)", — пишет ОПЕК.

Организация при этом указывает, что общая добыча конденсата в РФ в мае осталась на уровне марта и апреля, составив 918 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, добыча только нефти в РФ в отчетном месяце сократилась до 8,652 миллиона баррелей в сутки.

Новые договоренности стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+), стартовавшие с мая, подразумевают общее сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июле от уровня октября 2018 года. При этом Россия, как и Саудовская Аравия, снижает производство нефти с условных 11 миллионов баррелей в сутки, до целевого уровня 8,492 миллиона. В сделке участвует только нефть, без конденсата.

Таким образом, из обещанного снижения на 2,508 миллиона баррелей в сутки Россия сократила 2,348 миллиона баррелей в сутки, выполнив сделку ОПЕК+ на 94%.

В свою очередь Минэнерго РФ ранее в июне уже отчиталось о выполнении Россией соглашения в мае на 96% и достигнутом уровне добычи нефти в 8,59 миллиона баррелей в сутки. Ведомство ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения, Секретариата ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) зачастую расходится.

ОПЕК скорректировала прогноз по снижению добычи жидких углеводородов в России в 2020 году, теперь ожидает снижения на 1,14 миллиона баррелей в сутки вместо 1,3 миллиона. Таким образом, в нынешнем году показатель, как ожидается, составит 10,3 миллиона баррелей в сутки против 11,44 миллиона в прошлом.

ДОБЫЧА ОПЕК

Добыча нефти странами ОПЕК в мае упала на 6,3 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении, до 24,19 миллиона, на фоне старта сделки ОПЕК+, при этом условия соглашения о сокращении добычи нефти организация выполнила на 84%, следует из данных ОПЕК.

"Добыча нефти снизилась практически во всех странах-членах организации, но главным образом в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте", — сообщается в докладе.

Согласно докладу ОПЕК, из этого объема организацией было сокращено 5,116 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, ОПЕК выполнила сделку на 84%.

При этом главными "двоечниками", не соблюдавшими в мае условия сделки, стали Ирак (46%), Нигерия (57%), Ангола (71%), Конго (72%). А Габон не выполнял соглашение о сокращении добычи нефти вообще.