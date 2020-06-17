МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире сократится на 6,4 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии и постепенно восстановится до конца года, говорится в июньском докладе ОПЕК.

"Ожидается, что мировой спрос на нефть снизится на 6,4 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии по сравнению со снижением на 11,9 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2020 года, а постепенное восстановление прогнозируется до конца 2020 года", — говорится докладе.

При этом отмечается, что сокращение спроса произойдет в основном за счет стран Северной и Южной Америки, а также Европы, входящих в ОЭСР.

ОПЕК сохранила прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году на уровне 9,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе.

"Мировой спрос на нефть, по прогнозам, сократится на 9,1 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, не изменившись по сравнению с предыдущей оценкой", — говорится в докладе.

"Пандемия COVID-19 негативно сказалась на глобальной экономической деятельности, что исключает рост мирового спроса на нефть и приводит к снижению в годовом выражении на 6,4 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2020 года и на 17,3 миллиона баррелей в сутки во втором квартале 2020 года", — также сообщает ОПЕК. В прошлом докладе ОПЕК ожидала самые низкие уровни глобального спроса на нефть во втором квартале 2020 года, в основном за счет стран Северной Америки и Европы.

Как прогнозирует организация, транспортные виды топлива окажутся под давлением в течение 2020 года, поскольку ограничения в различных странах, особенно в США, Европе, Индии и на Ближнем Востоке, сократят спрос на бензин и авиатопливо. Кроме того, снижение производственной активности ограничит промышленные потребности в топливе.

ОПЕК также сообщила, что в 2019 году рост мирового спроса на нефть останется неизменным на уровне 0,83 миллиона баррелей в сутки, поскольку спрос на нефть стран ОЭСР снизился на 100 тысяч баррелей в сутки, а стран, не входящих в ОЭСР, увеличился на 930 тысяч баррелей в сутки.