МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия заняла третье место по размеру своей доли на мировом рынке нефти в 2019 году, сохранив показатель неизменным по сравнению с 2018 — на уровне 12,1%, следует из ежегодного статистического обзора британской компании BP (Statistical Review of World Energy 2020).

Согласно докладу, добыча нефти и конденсата в РФ в прошлом году выросла на 0,9%, до 11,54 миллиона баррелей в сутки.

При этом крупнейшую долю на мировом рынке в прошлом году заняли США, увеличив этот показатель за год на 1,7 процентного пункта, до 17,9%. Добыча нефти и конденсата в этой стране в 2019 году скакнула сразу на 11%, до 17,05 миллиона баррелей в сутки.

В свою очередь, Саудовская Аравия, хоть и осталась на втором месте, но позиции свои потеряла. Доля королевства на рынке сократилась на 0,6 процентного пункта, до 12,4%, а добыча — на 3,5%, до 11,83 миллиона.

Россия и Саудовская Аравия вместе с 2017 года участвуют в соглашении о сокращении добычи нефти. И хотя обе страны неоднократно заявляли о положительном эффекте для своих бюджетов от стабилизации рынка за счет сделки ОПЕК+, в это же время производители нефти в США также воспользовались позитивным влиянием соглашения на рост цен и нарастили производство, увеличив или начав экспорт в различные страны мира.

По данным Минэнерго США, с уровня 2016 года добыча нефти в США, исключая различные газоконденсатные жидкости, которые учитывает в своих расчетах BP, выросла на 38% — до 12,232 миллиона баррелей в сутки по итогам 2019 года. Экспорт нефти из страны вырос с 2016 года в 5 раз, до 2,978 миллиона баррелей в сутки в прошлом году.