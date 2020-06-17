МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в мае, по предварительным оценкам, выполнили соглашение по сокращению добычи на 89%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью агентству Блумберг.

"Что касается исполнения соглашения, то я считаю, что оно на достаточно высоком уровне — 89% примерно по предварительным оценкам, что достаточно высокий показатель", — сказал Новак.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, 6 июня соглашение было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.

Россия не играла в ценовую войну после распада сделки ОПЕК+ весной, исходила из фактической ситуации на рынке и не наращивала добычу, сообщил Новак.

"Во-первых, Россия не играла в ценовую войну. Мы исходили из той фактической ситуации, которая складывалась на тот момент на рынке. Россия не увеличивала добычу даже после того, как было понятно, что после 1 апреля сделка не будет продлена. Мы считали, что такие возможные действия по увеличению добычи, они только могут усугублять положение на рынке", — сказал Новак.

Он подчеркнул, что на тот момент было много рисков на фоне пандемии COVID-19. "Тем более, было много рисков на тот момент по поводу того, как будет развиваться ситуация с пандемией в мире, что в принципе и подтвердилось, самая активная фаза — это было вторая половина марта, апрель месяц",- сказал глава Минэнерго РФ.

Министр отметил, что в период отсутствия сделки сотрудничество России и Саудовской Аравии продолжалось в сфере энергетики.

"Но в целом я не считаю, что мы воевали, это обычные отношения. У нас очень хорошие отношения с Саудовской Аравией, с министром мы продолжали взаимодействовать даже на тот период, когда у нас месяц не было сделки, поскольку у нас продолжалось сотрудничество в области энергетики с Саудовской Аравией. В данном случае мы просто жили в некой рыночной ситуации, без управляемого процесса добычи, что в принципе тоже бывает, на это, конечно, наложилась ситуация с пандемией", — добавил Новак.

Он напомнил, что понимая всю сложную ситуацию на рынке, все пришли к общему мнению, что нужно продолжить взаимодействие, чтобы "сейчас ситуацию в такой кризисный момент можно было взять в управление".